14 Февраля 2025
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Фото: Reuters / Gaelen Morse

Вице-президент США заявил, что Трамп пытается добиться прочного урегулирования кризиса на Украине

Президент США Дональд Трамп пытается добиться прочного урегулирования кризиса на Украине, чтобы конфликт вновь не вспыхнул через несколько лет. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. 

"И главным образом цель, как ее обозначил президент Трамп, заключается в следующем: мы хотим, чтобы война завершилась, чтобы убийства прекратились", - сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Но мы хотим достичь прочного, долгосрочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через пару лет", - приводит его слова ТАСС.

Вэнс также раскритиковал Европу за отказ от своих ценностей. Он отметил, что главные проблемы Европы находятся внутри нее самой, а не исходят от России или Китая. В частности, он отметил проблему с миграцией, сообщает Baza. Буквально накануне в Мюнхене автомобиль, управляемый выходцем из Афганистана, сбил группу людей. И это только один из десятка случаев. Число тех, кто переехал в Европу не из стран ЕС с 2021 по 2022 годы, удвоилось. И с тех пор стало еще больше.

Также Вэнс раскритиковал отмену президентских выборов в Румынии под предлогом российского вмешательства. Он подчеркнул, что такие действия подрывают демократию, — а именно ее США и Европа договорились защищать после Второй мировой войны. По его словам, демократия не может быть настолько хрупкой, чтобы ее можно было разрушить рекламой в социальных сетях или внешним вмешательством

Вэнс раскритиковал методы ЕС по "борьбе с дезинформацией". По его словам, если в США свобода слова защищена Конституцией даже в случае спорного контента, то в Европе вместо свободы слова лишь постоянно усиливают контроль над информацией. Вэнс привел пример Германии, где за критику феминисток можно получить штраф, или случай в Великобритании, когда мужчину оштрафовали за молитву у клиники абортов, где его девушка совершила процедуру. Вэнс заявил, что борьба с "российской пропагандой" не должна становиться оправданием для подавления альтернативных точек зрения. 

 

Теги: Вэнс, Трамп, Украина, Европа


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