Игорь Седов в составе астраханской делегации работает на всероссийском форуме "Малая Родина – сила России"

"13-14 февраля совместно с коллегами принимаю участие в II Всероссийском форуме «Малая Родина – сила России», основная тема которого – «Контроль и надзор», - сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Он отметил, что программа мероприятия насыщенная.

В рамках форума проходят пленарное заседание «Контрольно-надзорная деятельность: совместная работа с органами местного самоуправления»; круглый стол «Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления: принципы и перспективы»; экспертный диалог «Муниципальные закупки: особенности контроля»; стратегическая сессия и многое другое.

"Считаю важным участие в Форуме - это возможность обменяться мнениями, опытом с коллегами со всей страны. Получить знания от федеральных и региональных экспертов, затем применять их в Астраханском регионе", - отметил Игорь Седов.