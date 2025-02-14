14 Февраля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Глава региона вручил орден Пирогова Костромскому клиническому онкодиспансеру

Костромской онкодиспансер стал первым медицинским учреждением в регионе, который отмечен орденом Пирогова.

Орден Пирогова учрежден Президентом РФ Владимиром Путиным. Эта награда вручается за особые заслуги, достигнутые в сфере практической медицины и высокую эффективность работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний.

(2025)|Фото: adm44.ru

Как сказал губернатор Сергей Ситников, вручая награду костромским докторам, это знак признательности страны и народа к труду врачей. За последние годы благодаря усилиям врачей-профессионалов в регионе произошел прорыв в области диагностики и лечения раковых заболеваний, подчеркнул губернатор.

«То, что вы стали первыми обладателями награды – это, очевидно, абсолютный знак признательности страны и народа той работе, которую вы делаете на протяжении многих десятилетий и, конечно, той работе, которая была сделана за последнее время. В онкологии Костромской области, а мы можем это сегодня уже уверенно утверждать, произошла серьезная революция, связанная с большим обновлением, изменением статуса, уровнем компетенций в коллективе. Ту работу, которую вы сегодня проводите, вы проводите на самом высоком уровне», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, что в 2021 году в том числе и  благодаря достигнутым в ходе личных встреч главы региона в Правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново отстроен онкологический центр. Медучреждение было оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием. Например, в арсенале костромской онкологической службы есть линейные ускорители, которых в стране насчитывается не более десяти единиц. Костромские доктора с момента открытия диспансера уже пролечили на этом оборудовании более 2 тысяч пациентов.

Для раннего выявления злокачественных новообразований организованы центры амбулаторной онкологической помощи в Костроме, Галиче и Шарье. В первичном звене трудятся 30 онкологов. Как результат - на ранней стадии выявляются 60% процентов случаев заболевания.

Благодаря тому, что в областном онкодиспансере ежегодно наращивают объем операций, увеличивают количество эндоскопических и малоинвазивных вмешательств, значительно сокращены сроки ожидания госпитализации. В коллективе наработаны уникальные методики, костромские онкологи одни из немногих в стране проводят операции по перфузии печени.

(2025)|Фото: adm44.ru

Достигнутые результаты привлекают в Костромскую область на лечение жителей других регионов. Уже проведено несколько уникальных операций пациентам иностранных государств.

(2025)|Фото: adm44.ru

В ходе торжественного собрания сегодня глава региона вручил благодарности губернатора Костромской области заведующей отделением радиотерапии Ольге Семиной, которая с самого начала осваивала работу линейных ускорителей. Благодарности вручены также врачу-онкологу отделения противоопухолевой лекарственной терапии-химиотерапии Екатерине Азаровой и старшей медицинской сестре дезинфекционно-стерилизационного отделения Галине Загорской.

Главный врач онкодиспансера, главный онколог региона Владимир Унгурян поблагодарил губернатора Сергея Ситникова за деятельную поддержку и внимание к работе врачей.

(2025)|Фото: adm44.ru

Во многом благодаря этим усилиям в систему онкопомощи региона с 2018 года пришло 47 врачей и 80 сотрудников среднего медперсонала. Служба выросла вдвое. Важно отметить, что в основном коллектив пополняют молодые специалисты, средний возраст сотрудников - 35 лет.

«Я с трепетом в сердце и с радостью в душе осознаю, что весь наш большой коллектив получил такую высокую награду за наш труд. И это перед нами ставит очень высокие обязательства - соответствовать высокому статусу. Я хочу поблагодарить администрацию области, лично Вас Сергей Константинович, за поддержку, которую вы оказываете онкологической службе, - подчеркнул главврач онкологического диспансера.


В рамках визита главы региона в онкодиспансер врачи продемонстрировали губернатору работу системы голосового помощника, рассказали о планах расширение оказываемых услуг в первичном звене. С руководством медучреждения Сергей Ситников обсудил перспективные развития направления ранней диагностики заболеваний.

Теги: сергей ситников, костромской областной онкологический диспансер, орден пирогова


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