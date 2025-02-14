14 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

СМИ: В Екатеринбурге патологоанатом-кришнаит переспал с 12-летней дочкой друга

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя - 33-летнего патологоанатома Детской больницы №9 Сергея, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки. По словам самого мужчины, сделал он это в рамках "брачного обряда".

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на юриста, представляющего интересы религиозной группы "Харе Кришна", в которой состоит Сергей и семья потерпевшей, тот сам 13 февраля явился в полицию и рассказал о произошедшем. Адвокат также подчеркнул, что в произошедшем нет никакой религиозной базы, так как Сергей якобы сам пригласил "левого" эзотерика, который был готов за деньги провести любой обряд.

Отмечается, что отец девочки приводил ее к друзьям, так как знал об их адекватности. Сергей же в это общество вошел недавно - в апреле 2024 года.. Адвокат отмечает, что без согласия руководства не может давать развернутые комментарии, а потому согласился высказать лишь свое личное мнение. Он пояснил, что в каждой религиозной организации есть люди, преступающие закон и каждый из случаев должен быть расследован в соответствии с законами РФ. Он также просил не называть Сергея преступником, пока его виновность не докажет суд и добавил, что полностью поддерживает правоохранителей в их стремлении докопаться до истины.

Адвокат также задался вопросом, куда в это время смотрели родители девочки, но больше рассуждать на эту тему не стал.

По его словам, Сергей уже дал признательные показания, после чего его доставили в Следственный комитет.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу СКР по Свердловской области, однако там этот инцидент пока не комментируют.

Теги: Екатеринбург, кришнаит, потолагоанатом, брачный обряд


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