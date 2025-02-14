Доли челябинского холдинга "Макфа" передали в доход государства

Доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний "Макфа", а также акции семи юридических лиц обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов.

"В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний "Макфа", в доход Российской Федерации обращены обыкновенные именные бездокументарные акции семи юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц", — сообщил он.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфа" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).