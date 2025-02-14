Для наблюдения за челябинцами над городом установили 185 видеокамер

"Ростелеком" расширил аппаратно-программный комплекс (АПК) систем видеонаблюдения "Безопасный город" в Челябинске, установив 50 постов видеонаблюдения и 185 камер в ключевых точках города, сообщает пресс-служба челябинского филиала "Ростелекома".

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Новые камеры отслеживают стратегически важные участки, включая крупные перекрестки и многолюдные места, такие как площадь Революции и главная пешеходная улица Челябинска — Кирова. Отмечается, что система видеонаблюдения создана прежде всего для помощи правоохранительным органам.

"Камеры могут обнаруживать ситуации, требующие дополнительного внимания: несанкционированные массовые акции, уличные драки, аварии на дорогах, а также фиксировать оставленные без присмотра вещи. Более того, часть приборов оснащена функцией распознавания лиц", – рассказал директор челябинского филиала "Ростелекома" Евгений Макагонов.

По его словам, система направлена на обеспечение защиты и комфорта горожан.

Начальник управления информатизации и цифровой инфраструктуры администрации Челябинска Алексей Якутчик считает, что видеонаблюдение повышает безопасность в общественных местах — камеры видят то, что скрыто от человеческих глаз, а поворотные механизмы расширяют охват территории. Система автоматически передает кадры правоохранителям для возможности оперативного реагирования.

Ранее стало известно о том, что Минцифры России планирует запустить сервис обработки с помощью искусственного интеллекта видео с камер наблюдения из регионов. Это произойдет в 2025 году. На работы по созданию сервиса и на его эксплуатацию в 2025-2026 годах будет выделено около 2 млрд руб.