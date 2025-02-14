В Шереметьево столкнулись самолёт и трап

В "Аэрофлоте" высказались о столкновении трапа и самолёта в Шереметьево. Ремонт борта займёт два дня.

Вечером 13 февраля самоходный пассажирский трап "Шереметьево Хендлинг" ("дочка" аэропорта Шереметьево) во время движения отклонился за пределы разметки и столкнулся с углом руля высоты воздушного судна. Борт находился на стоянке и не был задействован для выполнения рейса, так как готовился к выполнению плановых технических работ.

Возврат борта в расписание планируется в течение двух дней. Ремонтом займутся специалисты провайдера "Аэрофлот Техникс", сообщает пресс-служба "Аэрофлота".