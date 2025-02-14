Креков: у 40% детей мигрантов в школах Екатеринбурга низкий уровень владения русским

В школах Екатеринбурга дети мигрантов составляют около 5% от общего числа учеников. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Из них примерно у 40% низкий уровень владения русским языком", - приводит слова Крекова "Интерфакс".

По его данным, сейчас эта проблема особенно ощущается в семи школах города. Вице-губернатор добавил, что он уже трижды встречался с директорами данных школ, обсуждая возможные способы решения.

Проведенный недавно опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга поддерживает запрет приема в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски. О мигрантах, которые приезжают в столицу Урала, также высказывался глава города Алексей Орлов.

По официальным данным, в 2024 году из Свердловской области выдворили больше 4 тысяч иностранцев, нелегально находившихся в России.