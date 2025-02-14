14 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Фото: Накануне.RU

Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию

Российские официальные лица не приглашаются на Мюнхенскую конференцию, представителей МИД на ней не будет, Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.
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Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности стартует сегодня в Германии. Россия не участвует в ней с 2022 года.

В этом году на ней должны были встретиться Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Но, как пишет РИА Новости, встречу перенесли из-за сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве. Документ уже готов, его передали США. Страна попросила время для ознакомления с ним. По информации РБК-Украина, речь идет о драфте соглашения по редкоземельным металлам.

На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные в ее поддержку деньги. Это примерно 300-350 миллиардов долларов. По его словам, сделать это киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Ее посетят президент Украины и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. В рамках конференции состоится также встреча глав МИД G7.

Конференция была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом в 1962 году.

С 2022 года конференцию возглавлял Кристоф Хойсген. В этом году Мюнхенскую конференцию возглавляет бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Теги: россия, захарова, мюнхен, конференция, зеленский


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