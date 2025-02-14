В Тюменской области ведется работа по созданию туристических кластеров

В Тюменской области ведется работа по созданию туристических кластеров и продвижению продукции креативных индустрий и народных промыслов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В планах на 2025 год - цифровизация отрасли. Развитие креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов в России в 2024 году и планы на 2025 год рассмотрели заседании профильной комиссии Совета Федерации. В Тюменской области 32 проекта, направленных на продвижение, сохранение и развитие народно-художественных промыслов, получили поддержку президентского фонда культурных инициатив. Работа велась с 2021 года.

Проекты реализуются в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Сладковском, Упоровском, Ишимском, Нижнетавдинском, Вагайском районах.

В 2025-2026 году в Тюменской области: комплексная программа поддержки ремесленничества "ЗДЕСЬ" охватила за год пять муниципалитетов и завершается 15 февраля 2025 года. Мастера научились выстраивать бизнес-стратегию, продвигать продукт в соцсетях, освоили предметную фотосъемку. Мастерская "Возвращение к истокам" в Вагайском районе – мастера с детьми создадут передвижную выставку из 60 народных кукол. Фестиваль современного искусства "Артчоус" в Тюмени - маркет современного искусства, мастер-классы и лекции. Мастерская "Ишимские узоры" познакомит жителей с историей сибирского ковроткачества. Арт- проект "Ремесленная елка" будет реализован в Ишиме. Проект "Культурная вышивка" повысит привлекательность вышивки среди тюменских подростков, поможет им развить навыки рукоделия.