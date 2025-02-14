ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

Банк России по итогам заседания сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Инфляционное давление в России остается высоким, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения, отмечает регулятор в заявлении по ключевой ставке.

Уточняется, что годовая инфляция, по оценке на 10 февраля, составила 10,0%. Прогноз по инфляции в 2025 году повышен до уровня 7-8% с 4,5-5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в текущем году повышен до 19-22% с 17-20%, заявили в ЦБ.

25 октября Банк России в очередной раз принял решение повысить ключевую ставку. Согласно решению Совета директоров, она выросла с 19 до рекордных 21%.

В декабре Банк России заявил, что повысил ставку до 21% и намерен удерживать ее на высоких уровнях "до победы над инфляцией" в рамках борьбы с избыточным спросом, превышающим возможности производства. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.