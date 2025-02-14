14 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" прокомментировал приостановку работ в Краснолесье по решению суда

В компании "Атомстройкомплекс" прокомментировали приостановку работ в Краснолесье на время судебного разбирательства.

Напомним, на этой неделе Октябрьский районный суд Екатеринбурга на время рассмотрения дела о комплексной застройке в Академическом районе наложил обеспечительные меры на участок, расположенный в микрорайоне Краснолесье, в квартале улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. Данные меры подразумевают остановку строительных и подготовительных работ на территории общей площадью 26 га, на которой генпланом развития Екатеринбурга и утвержденным проектом планировки предусмотрено строительство жилья, школы на 1500 мест, детского сада на 350 мест, а также благоустройство городского парка площадью 16,1 га.

Земельные участки общей площадью 3,8 га, отведенные под жилое строительство, строительство трансформаторной подстанции и местного проезда (дороги), расположены вдоль улицы Краснолесья и находятся в собственности ООО "Специализированный застройщик "Краснолесье" (входит в ГК "Атомстройкомплекс"). Ранее компания установила ограждение вокруг территории и приступила к ее подготовке под строительство, на что имела законное право.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в компании не исключают, что застройщик мог стать жертвой недобросовестной конкуренции, завуалированной под политическую борьбу.

"Группа активистов под руководством председателя районного отделения партии "Справедливая Россия" Дениса Каракоза действовала в ущерб общественным интересам и мнению большинства жителей микрорайона. Ранее в Краснолесье было собрано и передано в администрацию Екатеринбурга более 6 тысяч подписей собственников из близлежащих домов с требованием благоустроить парк", - говорится в заявлении компании.

"Сейчас все работы на участке остановлены и будут возобновлены только по решению суда. В свою очередь, нами будет подготовлено заявление в полицию в отношении вандалов, нарушивших право частной собственности и повредивших ограждение строительной площадки, тем самым подвергнув опасности прохожих. Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности", - сообщил директор по управлению проектами АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Фарафонов.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В компании добавили, что одновременно со строительством жилого квартала "Атомстройкомплекс" планировал начать работы по благоустройству городского парка "Березовая роща". Его территория должна стать безопасной и комфортной для всех категорий граждан. Запланирована организация освещения, устройство безопасных и удобных для передвижения тропинок, современные детские и спортивные площадки, инфраструктура для выгула собак, зона естественного разнообразия, где смогут заниматься ученики кружка "Юный ландшафтный архитектор", действующего на базе школы №181.

Концепция благоустройства разработана Ботаническим садом УрО РАН и уже утверждена экспертным советом по общественным пространствам администрации Екатеринбурга. Сейчас в соответствии с техническим заданием, выданным управлением благоустройства мэрии, ведется подготовка рабочей документации.

"Приостановка строительства скажется и на сроках благоустройства парка, поскольку обеспечительные меры наложены на всю территорию квартала, в том числе на территорию парка "Березовая роща", - заявили в "Атомстройкомплексе".

Теги: Березовая роща, работы, суд, Атомстройкомплекс, Краснолесье, парк


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