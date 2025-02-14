Челябинец ответит в суде за нанесение увечий собаке

Чебаркульская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, пытавшегося жестоким образом убить собаку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2024 года житель Чебаркуля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выполнить просьбу хозяйки, которая хотела избавиться от своей надоевшей собаки породы Далматин. На улице он накинул животному петлю на шею, попытался задушить и повесить на дереве, а затем нанес собаке не менее пяти ударов ножом в туловище.

Собаке удалось вырваться и убежать, ее подобрали прохожие и своевременно оказали помощь в ветеринарной клинике. Однако полученные телесные повреждения повлекли увечье.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее увечье).

Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд.