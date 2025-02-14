Названа средняя сумма задолженности россиянина по кредитам

Руководитель федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов назвал среднюю сумму долга гражданина России по кредитам.

Среднестатистический должник по производствам о взыскании долга по кредитам – мужчина от 30-45 лет. Он состоит в браке, имеет на иждивении одного ребенка, чаще всего живёт в столицах региона, либо крупных городских агломерациях. Средний размер кредиторской задолженности составляет порядка 121,3 тыс. руб.

Глава службы уточнил, что такие должники зачастую не имеют загранпаспорта, пишет РИА Новости.