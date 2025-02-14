МАГАТЭ сообщило о взрыве на Чернобыльской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, защищающем поврежденный четвертый реактор.

Как заявило агентство в социальной сети X, специалисты услышали звук взрыва около 01:50 в ночь с 13 на 14 февраля. "Им сообщили, что в крышу защитной оболочки врезался БПЛА", - говорится в сообщении. В результате инцидента случился пожар. Отмечается, что признаков нарушения оболочки реактора нет.

В июне 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что десятки радиационных детекторов снова передают данные из района вокруг Чернобыльской АЭС в Центр по инцидентам и аварийным ситуациям. По его словам, поступление информации с датчиков было остановлено в конце февраля 2022 года (после начала военной спецоперации РФ на Украине).