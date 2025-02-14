Mash: Во время прилета Винника во Внуково задержали гражданина США

Во время прилета в Москву россиянина Александра Винника, вернувшегося в рамках обмена с США, в аэропорту Внуково был задержан американский гражданин, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, американца зовут Байрс К.У. Утверждается, что в его багаже обнаружили полкило марихуаны, спрятанной в мармеладном драже. Гражданину США грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободят из заключения гражданина России Александра Винника, которого обвиняют отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Защита россиянина утверждала, что изначально он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.