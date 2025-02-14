Противницу мусорного полигона в Сысерти, требовавшую отставки губернатора, забрали в полицию с пикета

Жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного завода "Екатеринбург - Юг" на землях сельхозназначения, потребовали отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом заявила жительница села Щелкун, которое располагается в непосредственной близости от будущего, как его называют авторы проекта, "эко-кластера".

"Приехала на пикет с целью выразить недоверие губернатору Свердловской области господину Куйвашеву", - заявила пикетирующая.



По ее мнению, именно губернатор является организатором всех пикетов и митингов против строительства полигона, поскольку вот уже два года "прячется" от свердловчан и не выходит с ними на диалог.

"Вы сможете взять ответственность на себя от последствий загрязнения окружающей среды двух областей? Мы выходили почти два года, сначала просили, потом требовали встречи с вами, но так и не были услышаны вами. Теперь мы требуем отставки", - добавила жительница Щелкуна.

Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе, сегодня впервые пикетирующего у резиденции губернатора активиста доставили в отделение полиции. В ОП №1 с нее взяли объяснения и изъяли на экспертизу плакат.



Саму пикетчицу отпустили без составления протокола.

Отметим, что накануне региональные власти сообщили о планах ввести в 2025 году в оборот около 10 тыс. га земель сельхозназначения. Жители Сысертского района уже высказались на этот счет, отметив нелогичность или, по их словам, даже скрытый мотив властей, которые изымают плодородные сельхозземли в их муниципалитете, а на севере региона "вводят в оборот участки, на которых отродясь ничего не росло".

Они также просили отменить приказ экс-министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, разрешающий строительство, а после перенести проект в более подходящее для этого место, а именно - на промышленные земли. Однако, вероятно, губернатор понял их по-своему. На этой неделе и.о. главы региона Алексеем Шмыковым было подписано распоряжение о переводе сельхозземель у деревни Андреевка в промышленную зону. Активисты заявили, что будут обжаловать это распоряжение.

Крупнейший в УрФО мусоросортировочный комплекс на 700 тыс. тонн отходов в год с полигоном ТКО на 600 тыс. тонн хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Россельхознадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Россельхознадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру. Активисты также заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям.