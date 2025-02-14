МВД: В Подмосковье нападение на храм случилось из-за денег на хлеб

Озвучены детали нападения на женщин в храме подмосковного Подольска. Предполагаемый злоумышленник сообщил, что конфликт начался из-за отказа дать ему деньги на хлеб.

"Начал драку с бабушками в храме из-за денег. Не дали денег на хлеб, решил попробовать взять", - приводит ГУ МВД по Московской области кадры допроса подозреваемого.

Ранее судимый 35-летний житель Свердловской области напал на двух женщин в храме священномученика, пресвитера Сергия Подольского и украл из храма деньги. Установлено, что мужчина ворвался в храм с пластиковой трубой, которой несколько раз ударил служительниц, разбил стекло на иконе, порвал плакаты, украл деньги из ящика с пожертвованиями. После этого он скрылся, но был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.