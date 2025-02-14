Путин поручил к апрелю представить идеи улучшения поиска пропавших без вести бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период СВО, а также поддержки их семей.

Ответственным назначен министр обороны России Андрей Белоусов.

Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента опубликован на сайте Кремля.

Напомним, 19 декабря 2024 года Путин заявил, что еще только предстоит принять решение по мерам поддержки членам семей военнослужащих, которые в ходе спецоперации пропали без вести либо попали в плен. Дело в том, что пропавшие без вести военные не ведут боевые действия и, соответственно, ни они, ни их семьи не получают выплат. Кроме того, семьи зачастую остаются в неведении касаемо судьбы своего близкого, пропавшего на фронте. Он сказал, что Минобороны знает об этих проблемах и работает над ними.