Школьников Нефтеюганска отправили на дистанционное обучение

В Нефтеюганске всех школьников отправили на дистанционное обучение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города Нефтеюганска. Учиться дистанционно школьники будут с 15 по 21 февраля. Также приостановлена работа индивидуальных и групповых спортивных секций, кружков, учреждений среднего и дополнительного образования, кружков и секций в учреждениях культуры, а также проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в Нефтеюганске.

По итогам седьмой недели 2025 года эпидемические пороги по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции среди совокупного населения в Нефтеюганске выше пороговых уровней по соответствующей неделе на 38,65 %, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 11,36 %. За семь недель 2025 года в Нефтеюганске зарегистрировано 85 случаев гриппа, в том числе за текущую неделю 34 случая.

Среди детей в возрасте 7 – 14 лет заболеваемость ОРВИ выросла по сравнению с предыдущей неделей на 18,48 %, а по сравнению с пятой неделей на 103,15 % или в 2,04 раза и выше эпидемических порогов по данной неделе на 78,76 % или в 1,8 раза. Среди возрастной группы взрослые от 15 лет и старше заболеваемость ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 18,32 %, но ниже пороговых уровней заболеваемости на 23,71 %.

Ранее карантин был введен в Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани.