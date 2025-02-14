Генсек НАТО: А Украине никто и не обещал членство

НАТО никогда не обещало Украине членства в альянсе, даже в случае заключения мирного договора с Россией. На Украине это сами придумали, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Он сказал, что "НАТО взяло на себя обязательство по будущему членству Украины, но не было конкретного согласования, когда переговоры о мире начнутся и что они завершатся членством в НАТО".

Ранее новый министр обороны США Пит Хегсет исключил вступление Украины в НАТО и заявил, что "границы 1991 года" Украине уже не вернуть. А гарантии Киеву не будут подразумевать включение ее в этот военный альянс.

В январе Зеленский заявил, что Запад врал Украине, обещая принять в НАТО.