Виталий Хоценко оценил новую амбулаторию в селе Такмык Большереченского района

Виталий Хоценко в рамках рабочей поездки в Большереченский район посетил новую врачебную амбулаторию в селе Такмык, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Глава региона осмотрел построенную прошлом году современную врачебную амбулаторию.

Надо отметить, что это одно из шести медучреждений в регионе, которые были построены в совокупности с трехкомнатными квартирами для обеспечения медиков жильем.

Виталий Хоценко сообщил, что региональные власти сумели достичь договоренностей с подрядчиком, который возводил объект, чтобы в жилых помещениях за средства строительной фирмы было закуплено еще и все необходимое для комфортного проживания: от мебели до кухонных принадлежностей.

Саму модульную амбулаторию сдали в эксплуатацию в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области».

Амбулатория оказывает медпомощь жителям Такмыкского сельского поселения, включая деревни Ботвино, Бызовка, Решетниково и поселок Хлебоприемный Пункт. Всего это более 1 300 человек.

Важно, что этот медицинский объект полностью укомплектован кадрами - здесь работают два фельдшера и медсестра.

За 2025 год амбулаторию посетило уже 197 пациентов, которые проходили профосмотры и углубленную диспансеризацию.