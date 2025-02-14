Новым главой "Гортранса" Екатеринбурга станет Михаил Щипанов

Новым главой "Гортранса" Екатеринбурга станет главный инженер Михаил Щипанов. Он займет место задержанного ранее Сергея Нугаева, по некоторым данным, подозреваемого в получении взятки. О кадровых перестановках Накануне.RU сообщил источник в мэрии.

Ранее этот же источник рассказал, что в городской администрации знали о скором задержании Нугаева, а с силовиками велась "совместная работа".

Как ранее сообщал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, Нугавева подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов.