Высшее образование превратилось в фикцию: рассказ преподавателя НовГУ

Пока власти сочиняют стратегию развития системы образования до 2040 года, к 2025 году высшее образование в России во многих вузах превратилась в полную профанацию, считает преподаватель Новгородского государственного университета (НовГУ) Антон Жданов. По его словам, преподаватели массово уходят, студенты ничего не учат, а по отчетам чиновников все замечательно.

Работая в должности старшего преподавателя по совместительству на полставки, он наблюдает деградацию с 2000-х годов, с чем никто ничего не может сделать и, похоже, не собирается. Причем по разным сообщениям это характерно для многих провинциальных вузов. И дело не только в сокращении сроков обучения с пяти лет до четырех, а в исчезновении квалификации "инженер", которого заменили на "бакалавр". Работодатели не просто не понимают, кто это такой, но сами бакалавры стали никем, потому что от их обучения осталось одно название.

Если раньше на дипломную работу выделялся целый семестр, то теперь два месяца, а сами выпускные работы сильно сократили. А ведь это выпускная квалификационная работа! Сократили и преподаваемые дисциплины, в результате чего уровень выпускников опустился почти до нуля. Работодатели постоянно обращаются с просьбой посоветовать им толковых выпускников, но предложить им некого.

Учить студентов тоже практически некому. С преподавательским составом - катастрофа. С 2007 года с кафедры промышленной энергетики ушли 17 специалистов, остался только один, кроме самого Жданова. Еще несколько человек приходили, но ушли. Новый заведующий кафедрой пытался вернуть хоть кого-то из ушедших специалистов, но ни один не согласился. И неудивительно. Зарплата старшего преподавателя на ставку составляет 32 тыс. рублей. Доктора и кандидаты наук получают больше, но не в разы.

При этом, по официальным данным, средняя зарплата преподавателей вузов в России в первом полугодии 2024 года была более 140 тыс. рублей (в НовГУ - 79 тыс. только для старших преподавателей). Доверия к этим цифрам у многих нет, да и как считают среднюю зарплату? Очень многие преподаватели российских вузов работают по совместительству на небольшую долю ставки.

Как пишет завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета Алексей Лопатин, сейчас преподавателей-совместителей в России уже 32%, и это только тех, о которых точно известно, что они совмещают работу в вузе с другой работой. Докторов и кандидатов наук фактически вынуждают подрабатывать на стороне, что является позором. По сути работа в вузе становится для многих подработкой.

О том, что труд преподавателя вуза во многом стал прекарным, говорит профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям качества высшего образования Московского института стали и сплавов Виктория Пугач. Термин "прекариат" означает класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть преподавание в вузах для многих стало подработкой, временной халтурой, связанной с частичным трудоустройством. Молодежь же не идет, так как начинать надо с должности ассистента, где зарплата еще ниже, чем 32 тыс. в месяц. Для сравнения, в автобусах Великого Новгорода объявляют, что требуются кондукторы на 44 тыс. в месяц. То есть старший преподаватель в вузе получает в полтора раза меньше кондуктора автобуса!

К тому же грамотных молодых специалистов просто нет. А откуда им взяться, если студенты давно ничего не учат, зная, что им все равно поставят экзамен, а в конце выдадут диплом. Ведь выгнать студента нельзя - преподавателям сократят ставки. Спасибо подушевой системе финансирования! Студентов невозможно заставить что-то делать, а когда пытаешься, открываются поразительные вещи.

"Выпускники инженерной специальности на 4 курсе не умеют приводить к общему знаменателю, не умеет выносить общий множитель за скобки, не умеют решить простейшую систему двух уравнений, не знают пропорций. Когда я попросил кубометры в час перевести в кубометры в секунду, в группе не нашлось ни одного человека, который смог бы это сделать", - рассказал Антон Жданов.

"О Боже! И это будущие инженеры! Они будут отвечать за технологические процессы!" - только и вымолвил математик Алексей Савватеев, лидер движения "Родная школа", которому все это поведал преподаватель.

На самое страшное даже не в безграмотности сегодняшних "инженеров", а в том, что они и не хотят быть грамотными. Им нужен диплом, и они знают, что получат его.

"Вот фразы студентов, которые говорят это не стесняясь. Например, на очередном экзамене я вижу, что никто не подготовился, начинаю возмущаться, и одна девушка осекла меня. Она сказала следующее: "Я никогда не готовилась ни к одному экзамену и уже на четвертом курсе. Почему я должна готовиться к вашему экзамену?!" Я даже не нашелся, что ответить. И она сказала правду! А таких студентов все больше и больше. Был и такой случай. Один студент перевелся на нашу специальность, и на вопрос, зачем он это сделал, ответил: "Я пришел сюда, потому что здесь можно ничего не делать". Или еще. У студентов сейчас нет преддипломной практики. Я говорю им: давайте, проявить активность, потребуйте, чтобы вам ее сделали. В ответ получил следующее: зачем нам производственная преддипломная практика, там же работать заставят!"

Что в результате? Работа по специальности оплачивается достаточно неплохо, зарплаты там в разы больше, чем получают преподаватели, дефицит специалистов большой, они требуются, но часто студенты мало что умеют и не хотят уметь. И у преподавателя нет никаких рычагов воздействия на студента, которым все равно поставят положительную оценку и выдадут в конце диплом. Студенты фактически стали неприкасаемыми.

По сути высшее образование во многих вузах прекратилось в фикцию, об этом говорит Савватеев, который считает, что в России осталось несколько сильных вузов, а системы высшего образования как таковой нет. Об этом говорит преподаватель мехмата МГУ, кандидат физико-математических наук Николай Волков, который характеризует происходящее как катастрофу: сильных абитуриентов невозможно набрать, а тех, кого приходится брать, почти невозможно отчислить. Нередко в вузах студентам ставят незаслуженные оценки, выдают дипломы специалистов, лишь бы не сокращать самим себе зарплату, которая напрямую увязана с количеством студентов.

Более половины преподавателей российских вузов (52%) отмечают, что отчислить недобросовестного студента из университета "очень сложно" (в ряде известных вузов - более 60-70%). Такие данные в ноябре 2024 года обнародовал Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Преподаватели связывают это как раз с подушевым финансированием: нет студента - нет денег. Преподаватели, как в частной лавочке, должны искать себе клиентов и держаться за них, чтобы у них не упала выручка. Рыночные механизмы в действии! А вот качественное образование в стране почти уничтожено.

Порочность подушевой системы финансирования как будто понимается властями. В 2024 году глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил перевести вузы на финансирование, связанное с цифрами набора. Так можно хотя бы частично отойти от нынешнего абсурда. Но это скорее полумера.