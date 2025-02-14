14 Февраля 2025
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80-летие Победы Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге увеличат количество праздничных площадок в честь 80-летия Победы

Общественная палата Екатеринбурга обсудила мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в этом году планируется увеличить количество праздничных площадок. 8 мая с главной сцены в Историческом сквере расскажут о вкладе советского народа в Победу. А 9 Мая здесь разместится общегородской художественный проект "Мы внуки твои, Победа!".

Концертная программа будет посвящена детству послевоенного периода. В исполнении сводного оркестра и хоровых коллективов города на сцене прозвучат советские детские хиты 50-х, 60-х и 70-х годов XX века. С отдельной программой выступят студенческий хор УрФУ и Уральский государственный академический русский народный хор.

Также в Екатеринбурге пройдут "Чтения Победы", шествие "Бессмертный полк", акция "Георгиевская ленточка". Запланированы онлайн-квест "Вечные звезды", всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" и акция "Ура Победе!". На Октябрьской площади с 8 по 11 мая будет работать интерактивно-выставочный проект "Счастье жить!".

На улицах уральской столицы появятся билборды с фотографиями, рассказывающими о героях Великой Отечественной. А документальные ролики о ветеранах будут транслироваться на городских медиаэкранах.

Напомним, в январе в Екатеринбурге был дан старт подготовке к празднованию 80-летия Победы. Сообщалось, что количество трибун на Параде Победы планируют увеличить сразу в два раза.

Теги: Победа, площадки, Екатеринбург


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Ранее 16.01.2025 16:05 Мск Число трибун на Параде Победы в Екатеринбурге хотят увеличить в два раза

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