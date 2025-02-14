Екатеринбург станет "Библиотечной столицей России" в 2026 году

Спустя 20 лет Екатеринбург вернет себе звание "Библиотечной столицы России". Об этом во время пресс-конференции заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Отметим, что начиная с 1998 года "Библиотечной столицей России" ежегодно выбирается один из городов. В 2025 году звание получил Ижевск, но уже в 2026 году им станет Екатеринбург. Последний раз в этом статусе уральская столица находилась в 2006 году, когда в библиотеке им. В. Г. Белинского прошла XI Конференция Российской библиотечной ассоциации.

Целью конкурса является обмен опытом в области библиотечного дела и культуры среди российских регионов.