Полицейские провели миграционный рейд на рынках Челябинска

В Челябинске полицейские совместно с представителями районной администрации и военкомата провели миграционный рейд в торговых точках Ленинского района, в ходе которого задержали более 20 граждан и выявили два правонарушения в сфере миграции. Об этом cообщаили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

В ходе рейда восьми уроженцам ближнего зарубежья, имеющих гражданство Российской Федерации, вручили повестки для постановки на воинский учет. Кроме того, сотрудники полиции выписали штраф индивидуальному предпринимателю, который взял иностранного гражданина на работу по договору и не сообщил об этом в миграционный отдел. Предпринимателю грозит штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Напомним, 11 февраля аналогичные мероприятия провели в Нефтеюганске (ХМАО). Сотрудники полиции провели рейд на 19 объектах строительства, торговли, жилого сектора, складах. По итогам работы было составлено 11 административных протоколов, из них шесть на мигрантов, которые нарушили правила въезда в Россию, либо режим пребывания.