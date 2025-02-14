Минздрав предупредил свердловских медиков о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Министерство здравоохранения Свердловской области предупредило коллег о новой схеме мошенничества. Подозрительная рассылка стала поступать сотрудникам ведомства якобы от Межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости (МВК).

В документе "комиссия" сообщает, что собирает сведения за IV квартал 2024 года. Якобы в отношении организации, где работает получатель сообщения, были выявлены признаки теневой занятости. В документе также предупреждают, что работодатели, у которых будут выявлены факты нелегальной занятости, включат в общественный реестр работодателей с нелегальной занятостью. Чтобы такого не произошло, сотрудники Минздрава должны предоставить физические документы, однако для их получения необходимо перейти по QR-коду.

"К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка. Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников (уже на этом этапе надо насторожиться) просят навести камеру на QR-код. Будьте бдительны, не предпринимайте никаких действий, указанных в этом письме", - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.