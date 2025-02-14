СК: Посетитель московской пекарни умышленно подлил ртуть в выпечку знакомого

Житель Москвы на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому, сообщили в СУ СКР по городу.

По данным следствия, он, "имея личное неприязненное отношение, возникшее на почве ревности" к своему знакомому, решил убить его, отравив ртутью. Для этого он приобрел четыре медицинских градусника и добавил их содержимое в шприц.

11 февраля обвиняемый, находясь в кафе, добавил содержимое шприца в приобретенную еду. После употребления пищи потерпевший был доставлен в больницу. Фигурант, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение.

В СК отметили, что он выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить инцидент как несчастный случай. Однако позже во всем сознался и признал вину. Мужчина обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, двое москвичей были госпитализированы в НИИ Склифосовского после употребления пирожков, в которых они заметили шарики ртути. Сообщалось, что отравленные ртутью пирожки, предварительно, могли быть куплены в магазине "Дикси" на Симферопольском бульваре. Там же находится пекарня "Мельница".

По словам владельца заведения, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и продуктов, но не нашли там опасное вещество. Следов ртути не нашли и в помещении, где велось производство.