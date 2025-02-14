Глава МИД Японии резко изменил риторику об отношениях с Россией

Слова о необходимости взаимопонимания с Россией впервые за долгое время сказал глава МИД Японии Такэси Ивая, выступая на пресс-конференции.

Как пишет РИА Новости, обычно фраза о трудностях во взаимодействии с Москвой и том, что Токио будет исходить из своих национальных интересов, начиналась со слов "из-за нападения России на Украину".

Теперь же Кисида заявил, что отношения между двумя странами находятся в сложном состоянии, но, с другой стороны, Россия — страна-сосед и необходимо и взаимопонимание.

Это связано с диалогом Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Мы по-прежнему будем определять отношения с Россией исходя из того, что (именно. — Прим. ред.) в целом во внешней политике нашей страны послужит национальным интересам Японии", — сказал Ивая.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли изменения в политике Токио в адрес Москвы из-за начала российско-американского диалога.

Глава МИД подчеркнул, что японское правительство внимательно следит за развитием событий на Украине.

"Наша страна считает важным достижение на Украине справедливого и прочного мира. Для этого вместе с G7 и другими сопричастными странами наша страна на основе взаимопонимания будет работать", – сказал министр.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Япония оказывала помощь Киеву и вводила санкции против Москвы.

В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также ситуацию на Украине.

В январе премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио сохраняет курс на "решение территориальной проблемы" и заключение мирного договора с Россией. Об этом он заявил, выступая перед парламентом.

Премьер отметил, что, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях, "Токио продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора". То же самое Исиба говорил и в предыдущих обращениях к парламенту.