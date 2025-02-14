В Московской области могут запретить алкомаркеты

В Подмосковье могут запретить устраивать алкомаркеты по дворах. Это случится, если соответствующее решение примет областная дума. Детали идеи привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Во-первых, речь идёт о запрете продажи алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов: если дверь магазина выходит во двор, никакого спиртного на прилавках быть не должно. Во-вторых, предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23.00 до 08.00.

"Проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы. Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации", - сказал РБК Воробьёв.

Если Мособлдума утвердит этот документ, он вступит в силу с 1 сентября. Входы со стороны дворов в Подмосковье имеют более 3,4 тыс. торговых точек, в которых продают алкоголь.