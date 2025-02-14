Экс-депутат заксобрания Прикамья и его сын получили условные сроки за хищение бюджетных средств

Добрянский городской суд вынес приговор бывшему депутату заксобрания Прикамья Виктору Плюснину и его сыну Егору, а также бизнесмену Юрию Рогожникову. Как сообщили Накануне.RU в суде, все получили условные сроки.

Экс-депутат получил шесть лет условно, его сын Егор - пять лет условно. Юрий Рогожников - четыре года условно.

Напомним, гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к 10 годам лишения свободы.

Фигуранты обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, деньги были похищены в ходе строительства дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания "Дитранс-Строй". Как считают силовики, фактически она контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО "Капитал Строй" Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

В последнем слове Виктор Плюснин заявил, что построенный дом не является аварийным. По его словам, на объекте есть недочеты, но большинство из них — это следствие неправильной эксплуатации здания. При этом в доме на сегодняшний день проживают жильцы, а квартиры в нем продаются по рыночной цене. По мнению Плюснина, это свидетельствует о том, что объект имеет потребительскую ценность; кроме того, ни администрация Добрянки, ни правительство региона не предъявляли претензий, наоборот — заказчик принял объект.

Также они и их компания "Сосновый бор" должны возместить ущерб в доход бюджетов Пермского края и Добрянки. Осужденные должны вернуть в бюджет около 300 млн руб.