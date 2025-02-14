В Челябинске отдали под суд банду карточных шулеров, обманывавших пассажиров в аэропорту

В Челябинске предстанут перед судом четыре участника организованной преступной группы, которые обманывали прибывших в аэропорт пассажиров и выманивали деньги путем создания убежденности в выигрыше в карточной игре. Так они похитили у семи потерпевших 440 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в Челябинской транспортной прокуратуре.

Как ранее установили следователи транспортной полиции, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года подельники промышляли тем, что навязывали гражданам заведомо невыигрышную для них игру в карты на деньги, используя для своей победы нечестные приёмы, а затем похищали ставки проигравших.

Младший из сообщников приезжал на машине в Международный аэропорт Челябинска имени И.В. Курчатова, где, выдавая себя за таксиста, подыскивал жертв для обмана среди пассажиров и предлагал поездку до центра города по низкой цене. Предпочтение отдавалось тем, кто не обладал крепким телосложением и имел при себе багаж.

Если человек соглашался, мошенник отводил его к своей машине, где всегда находился второй участник преступной схемы, выдававший себя за случайного попутчика. По пути они под предлогом поломки авто пересаживались другую машину вовлекали в карточную игру с заведомо проигрышным для жертвы результатом .

Мужчины обвиняются в мошенничестве. При этом в отношении 62-летнего лидера группы расследование уголовного дела было прекращено в связи с его смертью.