Россиянин Винник поблагодарил Путина за помощь в освобождении

Россиянин Александр Винник поблагодарил президента России Владимира Путина и всех, кто помог ему в освобождении, за помощь, пишет ТАСС

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"Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог", - заявил он на видео.

Винника освободили из американский тюрьмы. Он уже вернулся в Москву. Судя по кадрам, россиянина доставили во Внуково самолетом ВВС США. По словам Винника, ему не говорили, куда он летит, а на его вопросы отвечали, что не знают.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов в рамках обмена освободят из заключения гражданина России Александра Винника, которого обвиняют отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, куда его экстрадировали в 2022 году. Россиянина обвинили в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. В мае 2024 года он признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Защита россиянина утверждала, что изначально он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Договоренность была достигнута по итогам визита в РФ специального посланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.