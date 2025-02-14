Shot: БПЛА пытался атаковать нефтебазу на в Славянске-на-Кубани

Минимум пять взрывов раздались над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае вечером 13 февраля, пишет Shot. По информации телеграм-канала, сработала система ПВО.

Предварительно, украинский БПЛА пытался атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. По словам местных жителей, на месте взрывов был виден пожар.

Как позже сообщили в оперштабе, в Славянске-на-Кубани была поражена воздушная цель. Обломки упали в поле на окраине города, в результате произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно потушили, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, 13 февраля ВСУ попытались атаковать Сочи. По данным Shot, силы ПВО сбили два беспилотника: один — в акватории Черного моря, другой — в небе над городом. На работу аэропорта Сочи были введены временные ограничения.