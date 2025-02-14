14 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Ремонт Окружного дома офицеров в Екатеринбурге отложили из-за СВО

Окружной дом офицеров в Екатеринбурге планируют отремонтировать в 2026 году. Все работы пришлось перенести из-за проведения специальной военной операции. Об этом в ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских сообщили в Минобороны РФ.

"Учитывая необходимость первоочередного финансирования Министерством обороны Российской Федерации мероприятий, связанных с выполнением специальной военной операции и восстановлением объектов на территории новых регионов, рассмотрение вопроса по ремонту объекта культурного наследия федерального значения Окружной дом офицеров (г. Екатеринбург) спланировано с 2026 года", - говорится в документе.

Там также сообщается, что в целях оказания помощи в организации ремонта, 5 декабря 2024 года губернатору Свердловской области уже было направлено соответствующее обращение.

Напомним, что после обращения Альшевских, прокуратура взяла на контроль историю с отсутствием ремонта в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге. Депутат сообщал, что несмотря на решение суда, работы так и не были проведены. В свою очередь сторона ответчика (Минобороны РФ) заявляла, что ремонт ОДО не по карману: только проектная документация обойдется в почти 8 млн рублей, а сам ремонт потребует не менее 100 млн. При этом годовой бюджет Дома офицеров составляет только 25 млн рублей.

Теги: Екатеринбург, ОДО, СВО, ремонт


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Ранее 06.04.2022 09:01 Мск Екатеринбургский Дом офицеров через суд принуждают к ремонту

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