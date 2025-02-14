Мужчина погиб в результате атаки дронов в Белгородской области.

50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили за прошедшую ночь в России. Как сообщает Министерство обороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили больше всего дронов над Белгородской областью – 41. Еще пять - над Воронежской, четыре — над Ростовской областями.

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В результате атаки погиб мужчина в селе Кукуевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

По его словам, в селе Кукуевка различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Атакам беспилотников подверглось и село Долгое.Повреждены три частных дома, три легковых автомобиля, трактор и объект торговли. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с Министерством обороны.

В четверг украинские БПЛА атаковали Липецкую область. Взрывы были слышны в Елецком и Грязинском районах.

Также о серии из более 10 взрывов и работе тревожной сирены сообщали жители Липецка.

Предварительно, БПЛА ВСУ пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В городе работала система противовоздушной обороны.

Губернатор Артамонов подтвердил, что регион подвергся массированному налëту БПЛА.