Трамп: В Саудовской Аравии пройдет встреча представителей США, РФ и Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии.

По его словам, она состоится на следующей неделе. "Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [России Владимиром] Путиным, но с должностными лицами высокого ранга. И Украина тоже будет участвовать в ней", — отметил глава государства.

Его заявление прозвучало перед началом переговоров с главой правительства Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Трамп указал, что в ходе контактов представители трех стран должны будут обсудить все детали по урегулированию конфликта вокруг Украины. Встречи должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира, сообщают "Известия".

12 февраля Трамп заявил, что впервые после избрания на пост президента США поговорил по телефону с Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным". В Белом доме заявили, что не знают, существуют ли предварительные условия для личной встречи между лидерами России и США.