Освобожденный в США россиянин Винник вылетел в Москву

Один из основателей криптобиржи BTC-e, российский гражданин Александр Винник в ближайшие часы прилетит в Москву.

Это произойдет после его освобождения в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха, Винник 13 февраля прилетел в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в РФ.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, куда его экстрадировали в 2022 году. Россиянина обвинили в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. В мае 2024 года он признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Защита россиянина утверждала, что изначально он был в списках на обмен заключенными, состоявшийся между США и Россией 1 августа 2024 года, однако в последний момент его вычеркнули.