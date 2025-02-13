Владимир Путин поручил проверить суда, перевозящие нефтепродукты

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по соблюдению положений для предотвращения разливов нефти, передает корреспондент Накануне.RU.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликовано на сайте Кремля. В частности необходимо проверить техническое состояние судов танкерного флота.

"Провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Чёрном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.

26 января стало известно о том, что Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП. Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, и восстановление пляжных территорий.