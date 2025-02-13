В Подмосковье свердловчанин ограбил храм и напал на двух женщин

Ранее судимый 35-летний житель Свердловской области напал на двух женщин в храме священномученика, пресвитера Сергия Подольского и украл из храма деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Московской области.

Установлено, что мужчина ворвался в храм с пластиковой трубой, которой несколько раз ударил служительниц, разбил стекло на иконе, порвал плакаты, украл деньги из ящика с пожертвованиями.

После этого он скрылся, но был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Правонарушителя доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

"В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.