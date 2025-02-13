На работу аэропорта Сочи ввели временные ограничения

На работу аэропорта Сочи сегодня введены временные ограничения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров.

"Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям. Напомним, что как и всегда в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале.