13 Февраля 2025
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Образование Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников на открытии высшей ИТ-школы КГУ: Развитие отрасли открывает новые возможности для молодежи Костромской области

«Добро пожаловать в наш дом! Надеемся, что в будущем мы станем опорой для города и региона», - так сегодня приветствовали студенты института высшей ИТ-школы Костромского госуниверситета участников гостей.

В новом многофункциональном образовательном пространстве размещены 13 компьютерных классов, оборудованных высокоскоростной техникой, сетевая, мультмедийная, VR – лаборатории, лекционные и семинарские аудитории с мультимедийными экранами и модульной мебелью. 384 персональных компьютеров и ноутбуков к услугам учащихся, аудитории оснащены другой специализированной техникой. 47 преподавателей, 25 из которых имеют ученую степень кандидата наук, 5 человек - доктора наук преподают в высшей ИТ-школе. Часть дисциплин ведут преподаватели из МФТИ.

(2025)|Фото: adm44.ru

Обращаясь к студентам и преподавателям в ходе торжественного открытия нового корпуса, губернатор Сергей Ситников отметил, что сегодня ИТ-отрасль в регионе активно развивается. В сфере работает более 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. Высокотехнологичные предприятия предлагают около 400 современных рабочих мест с высокой заработной платой - в 1,7 раза выше средней по региону.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Есть кадровый ажиотаж и серьезное стремление выпускников школ поступать на эти специальности. Вызовов перед отраслью очень много. То, что сегодня появилось - это здорово. Для меня это, в первую очередь, новая площадка для подготовки хорошо квалифицированных кадров. Желаю студентам двигаться вперед - с самыми мощными, амбициозными задачами, быть конкурентными и востребованными. Со словами благодарности хочу обратиться к заместителю председателя Совета Федерации Николаю Журавлеву. Николай Андреевич - двигатель новых идей, решений и предложений, чтобы область становилась лучше. Конечно, со словами благодарности обращаюсь к руководителю «Совкомбанка» Сергею Хотимскому, который направил огромные ресурсы на создание условий для обучения наших студентов», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Стоит пояснить, что новое образовательное пространство стало реальностью после капитального ремонта старого корпуса университета, который осуществлен при поддержке фонда «Я-профессионал» и ПАО «Совкомбанк».Представители этих организаций входят в попечительский совет КГУ, а возглавляет его губернатор Сергей Ситников.

В открывшейся ИТ-школе ведут опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов для ИТ-отрасли. Образовательные программы сформированы так, чтобы не только дать актуальные знания и навыки, но и сформировать способность будущих "айтишников" быстро адаптироваться к изменениям в сфере ИТ. Формат образовательного процесса в новой ИТ-школе предполагает включение студентов с первого дня обучения в реализацию реальных ИТ-проектов, что способствует активному развитию их компетенций, направленных на создание прорывных решений для цифровой экономики.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я убежден, что развитие ключевого вуза нашей области - это развитие нашего региона. Хочу поблагодарить губернатора Сергея Константиновича Ситникова за то, что созданы все условия для очень позитивного взаимодействия между органами власти, высшей школой, социально-ответственным бизнесом. В прекрасной новой IT-школе будут учиться будущие «строители» Костромской области и всей нашей страны», - отметил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

«С созданием ИТ-школы начинается проект преобразования самого качества образования в Костромской области. И я уверен, что бизнес кровно заинтересован в том, чтобы кадры, которые воспитываются в регионе, были наиболее профессиональными, чтобы мы выигрывали региональную конкуренцию по сравнению с другими регионами. Чтобы молодежь оставалась здесь», - подчеркнул первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

«Такие проекты - это доказательство, что региональные вузы, в первую очередь, на нашей малой родине, могут привлекать и оставлять в нашем регионе не только лучших костромских абитуриентов, но и лучших ребят со всей страны. Мы, безусловно, взяли на себя очень амбициозную задачу - конкурировать с известными столичными вузами», - прокомментировал сенатор Сергей Калашник.

(2025)|Фото: adm44.ru

Напомним, что перед профильными ведомствами региона губернатор Сергей Ситников ставит задачу стимулировать компании к развитию и созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Для поддержки отрасли в регионе с 2022 года действуют пониженные налоговые ставки. В итоге в 2024 году НДФЛ, перечисленный организациями в сфере разработки компьютерного программного обеспечения в консолидированный бюджет, вырос на 47,5% по сравнению с 2023 годом, а с 2022 года - в два раза. Зарплата в отрасли в 1,7 раза выше, чем в среднем по экономике региона. Более 400 специалистов в год смогут трудоустраиваться в высокотехнологичные компании Костромской области. Все студенты, начиная со второго курса, могут совместить занятость и учебу.

(2025)|Фото: adm44.ru

Теги: сергей ситников, it технологии, костромской госуниверситет,


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