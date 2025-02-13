Песков: тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный

Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры российского и американского лидеров.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом выстраивались конструктивные отношения еще во время прошлого президентского срока Трампа, они продолжаются и сейчас, подчеркнул Песков.

Напомним, 12 февраля Трамп заявил, что впервые после избрания на пост президента поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным". По словам Трампа, вместе с Путиным они "размышляли о великой истории наших наций" и согласились, что хотят остановить российско-украинский конфликт. Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщается, что в ходе вчерашнего телефонного разговора президенты договорились дать своим помощникам поручения немедленно начать подготовку к встрече. Песков сообщил, что Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине. По его словам, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по украинскому конфликту, об участии в нем Европы говорить преждевременно.