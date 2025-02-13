Тела экс-мэра Самары и его жены не нашли на мусорном полигоне

Следователи не обнаружили тела убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора по обращению с отходами. На данный момент работы завершены.

Baza пишет, что следователи оформили запрос на проведение работ на полигоне с 11 по 14 февраля. Но если в первый день "добровольцев" среди сотрудников СК было много, то на второй день желающих копаться в мусоре следователей не нашлось вообще, утверждает телеграм-канал.

Ранее в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала внучка, которая выходила затем с большими пакетами. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры.