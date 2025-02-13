Пермячка сливала украинским спецслужбам данные об оборонном предприятии

В Прикамье бывшую сотрудницу оборонно-промышленного комплекса подозревают в государственной измене, сообщает РБК Пермь.

По данным издания, пермячка передавала информацию об оборонном предприятии украинским спецслужбам. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Краевое управление ФСБ выявило противоправную деятельность и выяснило, что экс-работница предприятия установила контакт с украинскими спецслужбами с помощью интернета и делилась с ними информацией о предприятии.

Идет проверка.