Shot: Некоторые обменники закрылись после резкого обвала курса доллара

В России закрылись некоторые пункты обмена валюты после резкого обвала курса доллара, пишет Shot.

Как объяснили операционисты, обменники решили поставить работу на паузу, чтобы не продавать всю валюту по низкой цене и дождаться стабилизации рынка.

Обменники, которые продолжают работать, держат серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус, сообщает телеграм-канал.

Утром 13 февраля доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей. Кроме того, отмечается резкий рост стоимости на российском рынке акций. Вечером 12 февраля индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов. Это произошло впервые с 9 июля 2024 года и связано с новостями о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.