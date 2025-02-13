В Екатеринбурге автобус врезался в забор: пострадала пассажирка

В четверг днем в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился на улице Белореченская. Предварительно установлено, что водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение – забор.

По данным ГАИ, в результате аварии пострадала пассажирка – женщина 1978 года рождения. С многочисленными травмами она доставлена в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в момент ДТП в салоне автобуса 45-го маршрута находилось 11 пассажиров и водитель. В ведомстве обещают дать оценку законности решения, которое примет полиция по итогам административного расследования.

Напомним, также сегодня в центре Екатеринбурга из-за забытого пакета почти на 40 минут встали трамваи.