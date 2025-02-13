"Транснефть – Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепровода в ЯНАО

Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов "Транснефть – Сибирь" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по устранению условного отказа с выходом нефти на водной поверхности в условиях ледостава. Тренировка проходила на подводном переходе магистрального нефтепровода Пурпе – Самотлор через озеро в ЯНАО.

Цель мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтеперекачивающей станции "Вынгапур" при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности при наличии ледяного покрова.

По сценарию учений в районе подводного перехода через озеро было зафиксировано "снижение" давления ниже допустимого на участке магистрального нефтепровода Пурпе – Самотлор. Диспетчер условно остановил транспортировку нефти и оповестил руководителей подразделений Ноябрьского УМН.

Для локализации "разлива" на рубежи в расчетное время прибыла колонна линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС "Вынгапур", расположенной в 52 км от подводного перехода. Ширина озера в месте проведения учения составила 71 м, глубина – до 0,75 м, толщина льда – 0,9 м. Специалисты прибывшей патрульной группы провели обследование участков и приняли первичные меры по обеспечению безопасности: обозначили место предупреждающими знаками и сигнальными лентами.

Участники тренировочного мероприятия отработали действия по ремонту и восстановлению работоспособности нефтепровода, установке нефтесборного оборудования. Были использованы насосы для откачки нефти, установки для сжигания нефтезагрязненных материалов, боновые заграждения в зимнем исполнении, шанцевый инструмент, установлены емкости с ПВХ-покрытием для сбора «нефти», обеспечена противопожарная защита.

По итогам тренировки условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Ноябрьского УМН в рамках экоаналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод). Всего в УТЗ было задействовано 27 человек и 15 единиц автомобильной и специальной техники.

Наблюдатели положительно оценили результаты проведенной тренировки, в ходе которой персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки и слаженность действий при ликвидации последствий условной аварийной ситуации. Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.