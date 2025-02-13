13 Февраля 2025
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Наука и техника Сибирский ФО Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Первый за Уралом. В Томске открыли научно-производственный центр беспилотной авиации НПЦ "Барс"

Полпред Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Томской области Владимир Мазур сегодня открыли научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ «БАС»). НПЦ «БАС» является частью созданной в Томской области системы по развитию беспилотной авиации.

Находящийся в регионе с рабочей поездкой полпред отметил, что открытие такого масштабного центра в сжатые сроки стало возможным в том числе благодаря усилиям томских властей, ученых и производственников.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Томск традиционно славится кадрами высочайшего мирового уровня. И сегодня здесь формируется новая база для развития научного, инженерного и производственного потенциала, который будет способствовать достижению ключевой цели – обеспечить к 2030 году мировое технологическое лидерство нашей страны», – заявил Анатолий Серышев.

В короткие сроки в Томске с нуля были возведены научно-исследовательские и производственно-технологические площадки, на которых есть возможность реализовать полный цикл выпуска готовой продукции. В Парабельском районе на севере региона организован летно-испытательный комплекс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Томской области.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня полпред Президента Анатолий Серышев и губернатор Владимир Мазур осмотрели томские площадки НПЦ «БАС», пообщались со специалистами и провели награждение сотрудников, которые внесли значимый вклад в создание НПЦ "БАС".

Владимир Мазур в ходе мероприятий по открытию центра поблагодарил Президента России Владимира Путина за доверие томичам, полномочного представителя Анатолия Серышева за помощь в процессе организации проекта, а представителей науки и реального сектора за активную включенность в реализацию.

«Подобного по масштабу и компетенциям научно-производственного центра беспилотной авиации за Уралом больше нет, – сказал губернатор Владимир Мазур. – Здесь томские ученые и производственники будут вместе решать задачи, которые стоят перед экономикой».

Напомним, в 2024 году Томская область вошла в число 18 регионов, которые подали заявки в Минпромторг РФ на участие в конкурсном отборе по предоставлению федеральной субсидии на создание научно-производственного центра в сфере БПЛА.

По итогам отбора Томская область стала единственным за Уралом регионом и одним из 3 победителей конкурса в стране. По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" регион получил субсидию в размере 2,2 млрд рублей.

Сегодня полпред и губернатор осматривали площадки реализованного проекта.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

НПЦ "БАС" оснащен самым разнообразным высокоточным современным оборудованием для осуществления полного цикла производства. Здесь могут производить разработку, прототипирование, макетирование и изготовление серии необходимых деталей. Томский НПЦ позволит выпускать изделия различных типоразмеров, причем, начиная с опытных образцов и до до серийного потока.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

(2025)|Фото: Накануне.RU

На первой площадке в Томске размещены авиационный учебный центр (АУЦ), ситуационный центр и участок обработки пластмасс и композитов. АУЦ рассчитан на ежегодную подгготовку до 500 высококлассных специалистов в области БАС. Имеется самое современное оборудование и для выработки практических навыков пилотирования - пилотов учат с использованием современного голографического оборудования с практикой в большой полетной зоне.

В ситуационном центре НПЦ проводят отслеживание БПЛА, оборудованных трекерами. Как пояснили полпреду и губернатору специалисты, это дает возможность интеграции в систему автоматического анализа возможных нештатных ситуаций, что обеспечивает принятие оперативных мер. В процесс внедрены системы метеорологического контроля, отслеживание и обработка заявок на полеты БПЛА будет проводиться через ситуационный центр.

Участок обработки пластмасс и композитов оснащен станками для комбинированной обработки пенопласта, резки и фрезеровки пластмасс и композитов, изготовления силиконовых форм для литья двухкомпонентного пластика, литья полимеров под давлением и покрасочным оборудованием.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

На второй томской площадке, с которой также ознакомились полпред и губернатор, расположены участки механической обработки, аддитивный и лабораторный. На механической площадке имеется оборудование для полного цикла производства - распиловочные станки, лазерные раскройщики и другие. Современные CAD/CAM системы и 3D сканеры позволяют создавать сложно-профильные изделия. Система гибки металла с ЧПУ позволяет создавать детали сложной геометрии. Современные установки лазерной и TIG сварки позволяют сваривать цветные металлы для производства легких каркасов и оснований. На аддитивном участке специалисты имеют возможность печатать производные не только из пластика, но и из металла. На участке обеспечена возможность осуществления полного цикла работ - от чертежа до готовой детали. На лабораторном участке проводят исследования производимых или приобретенных для реверс-инжиниринга электродвигателей, аккумуляторов и пропеллеров; аэродинамических характеристик фюзеляжей и крыльев для БПЛА; устойчивости компонентов и комплектующих к вибрационным нагрузкам, погодным и климатическим воздействиям.

Отвечая на вопросы журналистов, Анатолий Серышев подчеркнул - крайне важно, что такой центр компетенций по производству беспилотников открыт именно в Сибири, где есть возможность наработать экспериментально-правовые режимы функционирования БПЛА.

«Нашу область отличает большая площадь и удаленность друг от друга населенных пунктов, объектов экономики. Беспилотная авиация возьмет на себя решение таких задач, как доставка грузов, мониторинг ситуации в лесах и состояния магистральных трубопроводов, линий электропередачи и много других, которые стоят перед регионом и страной», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Напомним, что с 2022 года в регионе впервые в стране был установлен экспериментальный правовой режим по использованию дронов массой свыше 30 кг для решения практических задач экономики, экологии и социальной сферы, в том числе, мониторинга лесопожарной обстановки, линейных и производственных объектов, аэросъемки и картографии, доставки грузов, в том числе, медицинского назначения.

А с 2023 года в Томской области реализуется совместный проект Национального исследовательского Томского государственного университета и АО «ГЛОНАСС» по повышению безопасности, прозрачности применения и доступности воздушного пространства для беспилотных летательных аппаратов.

Теги: нпц бас, владимир мазур, анатолий серышев, беспилотные системы, бпла,


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